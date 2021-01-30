Российская биатлонистка рассказала, как меняется отношение к спорту после рождения ребёнка

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Российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала, как изменилось её отношение к спорту после родов.
Российская биатлонистка рассказала, как меняется отношение к спорту после рождения ребёнка
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«После родов прежде всего меняется отношение к тому, что ты делаешь. Начинаешь очень хорошо понимать, ради чего идёшь на те или иные жертвы. Появляются иные ценности, меняется само понятие семьи, и ты действительно гораздо острее начинаешь чувствовать, что бегаешь не только для себя и не только ради личных интересов», — сказала спортсменка RT.

Ранее Акимова заявила, что в начале года ей было полезнее выступать на Кубке IBU.

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