Российская биатлонистка рассказала, как меняется отношение к спорту после рождения ребёнка
- © РИА Новости / Александр Вильф
«После родов прежде всего меняется отношение к тому, что ты делаешь. Начинаешь очень хорошо понимать, ради чего идёшь на те или иные жертвы. Появляются иные ценности, меняется само понятие семьи, и ты действительно гораздо острее начинаешь чувствовать, что бегаешь не только для себя и не только ради личных интересов», — сказала спортсменка RT.
Ранее Акимова заявила, что в начале года ей было полезнее выступать на Кубке IBU.