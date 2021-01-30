Акимова: в начале года мне было полезнее выступать на Кубке IBU
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«Я не думала о том, почему в начале сезона меня не было в основной сборной. Скорее наоборот. На тот момент мне было полезнее выступать именно на Кубке IBU. Потому что это другие люди, другие скорости и в целом совершенно другой уровень. Во всех отношениях. Выше уверенность в себе и значительно меньше степень волнения», — сказала Акимова RT.
В начале января россиянка выиграла две спринтерские гонки на этапе Кубка IBU в Арбере.
Ранее российская биатлонистка назвала победу в эстафете на этапе КМ в Антерсельве самым ярким моментом сезона.