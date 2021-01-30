Акимова рассказала, думала ли она об уходе из спорта во время декрета

Российская биатлонистка Татьяна Акимова заявила, что не думала об уходе из спорта из-за рождения ребёнка.

«Я не думала о завершении карьеры из-за декрета. Поэтому, собственно, я не прекращала тренироваться, даже когда ушла в декрет. Вернулась не очень легко. Всё-таки и мышцы ушли, и ритм жизни изменился. Но втянулась постепенно в прежний режим. Я ведь с самого начала настраивала себя на то, что обязательно вернусь в биатлон. А после рождения дочери даже появилась дополнительная мотивация», — сказала Акимова RT.

В настоящее время биатлонистка вернулась в состав сборной России.

Ранее Польховский рассказал, почему Акимову так поздно привлекли к выступлению в Кубке мира.