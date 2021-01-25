Польховский рассказал, почему Акимову так поздно привлекли к выступлению в Кубке мира

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказал мнение о привлечении Татьяны Акимовой к выступлениям за национальную команду на Кубке мира.

«Начало сезона получилось у Тани тяжёлым, поэтому не было никаких оснований вызывать спортсменку в основную сборную. Все эти мотания по внутренним стартам, кубкам IBU, конечно же, выбивают спортсмена из колеи, и Тане в этом отношении пришлось нелегко, но, с другой стороны, есть общие критерии отбора в команду. Правильные они или неправильные — покажет время. Сейчас Акимова поедет вместе с основной командой на заключительный сбор в Поклюку и будет готовиться к чемпионату мира», — заявил Польховский RT.

Ранее он высказался о причинах успешного выступления сборной на этапе в Антерсельве.