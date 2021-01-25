Польховский высказался о причинах успешного выступления сборной на этапе в Антерсельве

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказал мнение о причинах успешного выступления национальной команды на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

«Прежде всего сказалась та большая работа, которая была проделана в подготовительный период как мужской, так и женской командами. К началу сезона мы не сумели подойти во всеоружии из-за нехватки интенсивной развивающей работы — нам, тренерам, это было понятно. Как и то, что придётся компенсировать эту нехватку, добирать скоростные качества прежде всего за счёт стартов. Лично я объясняю несколько запоздалый набор формы всеми спортсменами именно этим. Сейчас же работа начала наконец приносить результат», — заявил Польховский RT.

Он отметил, что успехи команды в Антерсельве не являются случайными.

«Идёт достаточно мощный подъём у всей команды. Как у мужской, так и у женской. В принципе, подобный набор формы практиковался ещё в советские времена, просто сейчас реалии таковы, что нужно быть намного расторопнее и показывать определённый уровень результатов уже на первых стартах», — добавил специалист.

Ранее Польховский заявил, что его не пугала серия неудач Александра Логинова.