Главного тренера сборной России по биатлону не пугала серия неудач Логинова

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказал мнение о выступлениях мужской национальной команды Александра Логинова в нынешнем сезоне.

«Напугала ли меня затянувшаяся серия неудач Логинова? Нет. Мы с Сашей постоянно были на связи, я знал, как он тренируется, какую работу сделал, так что нужно было просто подождать, когда спортсмен наберёт кондиции. Что Логинов и сделал к январю несмотря на все проблемы личного характера. Сейчас вижу, что он постоянно улыбается, нормально настроен, так что переживать за него сверх меры нет никаких оснований», — рассказал Польховский RT.

Ранее он высказался о прогрессе Светланы Мироновой в стрельбе по ходу сезона.