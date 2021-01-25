Польховский высказался о прогрессе Мироновой в стрельбе по ходу сезона

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказал мнение о прогрессе Светланы Мироновой в стрелковой подготовке по ходу текущего сезона.

«Промахи на заключительных рубежах, которые в ключевые моменты? Сказываются некие системные недоработки, над которыми тренеры работают. Лично я считаю, что это поправимо. В основе должна лежать базовая работа, проведённая в подготовительном периоде. Хотя та же Миронова улучшила свои показатели по ходу сезона очень сильно. У меня уже есть план работы на следующий сезон, направленный как раз на то, чтобы спортсмены могли максимально повысить свои показатели в стрелковой работе», — рассказал Польховский RT.

Ранее Виктор Майгуров заявил, что россияне будут бороться за медали в каждой гонке ЧМ.