Шлеменко заявил, что не против выступить в Fight Nights

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Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко поделился мыслями о своём возможном выступлении в российском промоушене Fight Nights.
Шлеменко заявил, что не против выступить в Fight Nights
  • © Пресс-служба RCC

«Я в хороших отношениях с Камилом Гаджиевым. У нас давняя история сотрудничества: я уже выступал на Fight Nights. Мы общались с Камилом и я не против снова выступить на Fights Nights. Но не всё в этой ситуации зависит от меня, существуют и другие факторы», — сказал Шлеменко «Чемпионату».

Александр Шлеменко последний раз появлялся в клетке в декабре 2019 года, тогда он победил экс-бойца UFC Дэвида Бранча. 

Ранее глава Fight Nights рассказал о ходе переговоров со Шлеменко.

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