Глава Fight Nights рассказал о ходе переговоров со Шлеменко

Глава организации по смешанным единоборствам AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что его промоушен близок к подписанию контракта с экс-чемпионом в среднем весе Bellator Александром Шлеменко.

«Я думаю, что мы близки к появлению Шлеменко в организации. Никаких эксклюзивов, поскольку я понимаю, что он может и в UFC оказаться, он к этому стремится. Но сейчас я считаю, что мы могли бы договориться, мы беседуем об этом. Пока нет 100%-ных договорённостей, о которых можно было бы объявить. Хотя между собой мы уже всё обсудили и решили», — рассказал Гаджиев FNG TV.

Ранее Шлеменко выразил удивление исходом боя Макгрегор — Порье.