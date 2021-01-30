Сестра футболиста «Локомотива» Жемалетдинова рассказала, как брат выбил ей зуб

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Алина Жемалетдинова, сестра полузащитника московского «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, рассказала, как брат в детстве выбил ей зуб.
Сестра футболиста «Локомотива» Жемалетдинова рассказала, как брат выбил ей зуб
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

В эфире программы «Мама знает всё» мать спортсмена Луиза Жемалетдинова рассказала, что у Рифата и его сестры сильная связь с детства, а также призналась, что футболист ставил сестру на ворота, что подтвердила и сама Алина. 

«Травм не было. Только вот зуб выбитый. Стояла на воротах, не рассчитала, куда нужно руки поставить, и мне прилетело, скажем так, ниже лица, мяч попал в зуб. Рифат очень сильно испугался. Но вроде бы было без слёз, только зуб в руке остался, даже не поняла, как он туда попал. Сейчас мы это всё с улыбкой вспоминаем», — сказала Алина Жемалетдинова.

Ранее Елена Миранчук, мать российских футболистов Алексея и Антона Миранчуков, рассказала, как её дети попали в футбол.

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