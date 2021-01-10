Мать Титова рассказала о ситуации с допингом в «Спартаке» в начале 2000-х годов

Людмила Титова, мама экс-полузащитника московского «Спартака» и сборной России Егора Титова, рассказала о ситуации с допингом в клубе в начале 2000-х годов.

По её мнению, если бы её сын не взял тогда удар на себя, то была бы дисквалифицирована вся команда.

«Всю команду восстанавливали после. Их кормить начали таблетками этими... Самое интересное, что во время войны этот препарат создали и он давался людям, чтобы они не спали. Я не понимаю, зачем футболистам это», — сказала Людмила Титова в программе «Мама знает всё» на «Авторадио».

Она также призналась, что в семье были в шоке, когда узнали, что её сын взял на себя ответственность в данной ситуации.

«Причём его же дисквалифицировали на полгода, а потом уже вышестоящая организация увеличила срок на год. Ему даже нельзя было на тренировки приходить, появляться в клубе. Тяжёлый был год, конечно», — добавила Титова.

Титов выступал за «Спартак» с 1992 по 2008 год. На его счету 434 матча в составе красно-белых, в которых он отметился 105 голами и 84 результативными передачами.

В 2004 году он был дисквалифицирован на один год за употребление запрещённого препарата бромантана.

Ранее мама экс-капитана «Спартака» Титова рассказала, почему её сын начал заниматься футболом.