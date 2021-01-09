Мама экс-капитана «Спартака» Титова рассказала, почему её сын начал заниматься футболом

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Людмила Титова, мама экс-полузащитника московского «Спартака» и сборной России Егора Титова, рассказала, почему её сын начал заниматься футболом, а не конькобежным спортом, как все в его семье.
Мама экс-капитана «Спартака» Титова рассказала, почему её сын начал заниматься футболом
  • РИА Новости

«Его папа, мастер спорта по конькам, всё время пытался заставить его заниматься коньками на стадионе «Динамо», но всё дело в том, что там принимали деток с девяти лет, а Егору на тот момент было семь и три месяца. Поэтому ему не удалось это сделать, до девяти надо было ждать ещё, а энергию ребёнку надо было куда-то направлять. Ребёнка нужно было чем-то занять, хотя он всегда был самозанятым, играл на улице, поэтому проблем с этим никогда не было», — сказала Людмила Титова в программе «Мама знает всё» на «Авторадио».

По её словам, ближайшей к их дому была школа ЦСКА, но Титова отдали в «Спартак», так как там играл его двоюродный брат.

Титов выступал за «Спартак» с 1992 по 2008 год. На его счету 434 матча в составе красно-белых, в которых он отметился 105 голами и 84 результативными передачами.

Ранее Олег Романцев рассказал, как представители «Баварии» спрашивали у него о возможном переходе Титова.

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