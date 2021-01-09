Романцев рассказал, как представители «Баварии» спрашивали у него о возможном переходе Титова

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал подробности об интересе к полузащитнику команды Егору Титову со стороны мюнхенской «Баварии».

«С Егором был такой случай: его приглашала «Бавария». Ко мне приходят её представители и говорят, что так и так, мы хотим вашего центрального нападающего, полузащитника, нам такой игрок очень нужен. Я отвечаю: «Только в одном случае. Сначала вы переговорите с Егором. Он придёт ко мне — и тогда буду разговаривать с вами». Больше они ко мне не приходили, потому что, как я понял, Егор не дал им добро», — сказал Романцев в программе «Мама знает всё» на «Авторадио».

По его словам, многие люди, работавшие в «Спартаке», говорили тогда об интересе к Титову со стороны разных клубов, но футболист не хотел уходить и переезжать в другую страну. Специалист также выразил уверенность, что Титова бы получилось заиграть в «Баварии».

«Потерял ли он что-то? Наверное, всё-таки потерял в имидже, потому что футбол России не очень популярен на Западе, а «Бавария» была и долго будет на виду. В этом плане мне, конечно, жаль. Но я не мог вызвать Егора и сказать: «Поезжай, друг мой, в «Баварию». Это его выбор, он очень любит свою семью и свою страну», — подчеркнул Романцев.

Титов выступал за «Спартак» с 1992 по 2008 год. На его счету 434 матча в составе красно-белых, в которых он отметился 105 голами и 84 результативными передачами.

Ранее Андрей Червиченко выразил мнение, что «Спартак» обязан раз в пять лет выигрывать трофей.