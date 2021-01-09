Червиченко считает, что «Спартак» обязан раз в пять лет выигрывать трофей

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Бывший владелец московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко выразил мнение, что красно-белые обязаны выигрывать какой-нибудь трофей хотя бы раз в пять лет.
Червиченко считает, что «Спартак» обязан раз в пять лет выигрывать трофей
  • ©spartak.com

«Как бы Федун ни чудил с трансферами, всё равно найдётся тот, кто сможет это структурировать. Раз в пять лет «Спартак» обязан что-то выигрывать. А кто орёт, пишет, рисует — чистые бабуины. Даже внимания не стоит обращать», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Последний раз «Спартак» завоёвывал трофеи в 2017 году. Тогда красно-белые стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.

В этом сезоне после 19 туров «Спартак» занимает третье место в Российской премьер-лиге, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско настаивает на возвращении Резиуана Мирзова в «Спартак».

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