Лыжник Червоткин пропустит этап Кубка мира в Фалуне

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Алексей Червоткин не выступит на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Лыжник Червоткин пропустит этап Кубка мира в Фалуне
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Сегодня Алексей не стартует, потому что по-прежнему чувствует дискомфорт, поэтому этап в Фалуне он пропускает», — цитирует Бородавко РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что травма спортсмена не должна повлиять на его участие в чемпионате мира.

«Может быть, наличие этой паузы с какой-то стороны даже пойдёт на пользу, чтобы он мог физически немного отдохнуть», — добавил Бородавко.

До этого Червоткин пропустил индивидуальную гонку на 15 км в Фалуне из-за ушиба.

Ранее сообщалось, что Александр Тихонов похвалил Александра Большунова после победы в индивидуальной гонке на этапе КМ в Фалуне.

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