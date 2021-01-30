Лыжник Червоткин пропустит этап Кубка мира в Фалуне

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Алексей Червоткин не выступит на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

«Сегодня Алексей не стартует, потому что по-прежнему чувствует дискомфорт, поэтому этап в Фалуне он пропускает», — цитирует Бородавко РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что травма спортсмена не должна повлиять на его участие в чемпионате мира.

«Может быть, наличие этой паузы с какой-то стороны даже пойдёт на пользу, чтобы он мог физически немного отдохнуть», — добавил Бородавко.

До этого Червоткин пропустил индивидуальную гонку на 15 км в Фалуне из-за ушиба.

Ранее сообщалось, что Александр Тихонов похвалил Александра Большунова после победы в индивидуальной гонке на этапе КМ в Фалуне.