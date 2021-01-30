Маньяков назвал Евсеева оптимальным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива»

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Агент Александр Маньяков поделился мнением по поводу возможного назначения экс-наставника «Уфы» Вадима Евсеева на пост главного тренера московского «Локомотива».
Маньяков назвал Евсеева оптимальным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«С такой информацией не знаком, но могу сказать, что если Вадим Валентинович возглавит «Локомотив», то я буду только рад. Евсеев — оптимальная кандидатура в качестве следующего тренера «Локо» по многим причинам», — приводит слова агента «Матч ТВ».

По его мнению, болельщики железнодорожников устали от нестабильности и будут рады возвращению в клуб одной из его легенд.

«Второй момент — чисто спортивный. Как Евсеев умеет работать, он это доказал в «Уфе». А то, что произошло с командой в первой части этого сезона, когда не было результатов, — считаю, руководителям нужно было потерпеть и поддержать тренера. Только и всего», — сказал Маньяков.

На данный момент «Локомотив» тренирует Марко Николич, который возглавил его в мае 2020 года. После 19 туров команда занимает восьмое место в Российской премьер-лиге, набрав 28 очков.

Ранее Маньяков рассказал, что Александр Кокорин мог вернуться в «Сочи» этой зимой.

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