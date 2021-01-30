Нидерландские СМИ назвали возможную дату перехода Промеса в «Спартак»

В Нидерландах рассказали, когда полузащитник амстердамского «Аякса» Квинси Промес может перейти в московский футбольный клуб «Спартак».

Как сообщает голландское издание De Telegraaf, трансфер может состояться уже 31 января.

Отмечается, что переговоры уже были проведены и в «Аяксе» готовы отпустить игрока за приемлемую компенсацию. «Спартак» же попытается завершить сделку в самое ближайшее время.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграл вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.

В этом сезоне он провёл 25 матчей, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.

Ранее Роман Широков прокомментировал возможное возвращение Промеса в «Спартак».