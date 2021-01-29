Широков прокомментировал возможное возвращение Промеса в «Спартак»

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о возможном возвращении в московскую команду полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

«Если «Спартак» готов платить такие деньги Промесу и «Аяксу», то почему нет? Другое дело, что раньше Леонид Арнольдович Федун заявлял, что нужно больше на молодых рассчитывать, и раньше, купив Промеса за €12 млн, продали за €21 млн — €9 млн нажили. А сейчас если покупать, потом вряд ли продать за €10 плюс. Хотя всё может быть», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Также экс-футболист сборной России выразил мнение, что Промес будет сильнейшим легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Наверное, да. Он будет сильнейшим. Азмун точно не сильнее. Малком ещё толком не играл. Там какой-то потенциал, но потенциал и у Промеса не полностью раскрыт. Я не думаю, что Малком сильнее», — сказал Широков.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и стал чемпионом России в 2017 году.

Ранее сообщалось, что суд отложил рассмотрение апелляции по делу Широкова.