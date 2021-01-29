Суд отложил рассмотрение апелляции по делу Широкова

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Преображенский суд Москвы отложил рассмотрение апелляции арбитра Никиты Данченкова на приговор избившего его бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова.
Суд отложил рассмотрение апелляции по делу Широкова
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, заседание перенесено на 8 февраля.

Отмечается, что это связано с тем, что предусмотренные законодательством сроки извещения не были соблюдены.

Суд признал Широкова виновным в нанесении телесных повреждений Данченкову и обязал его выплатить пострадавшему компенсацию в размере 100 тыс. рублей, а также приговорил к 100 часам обязательных работ. 

Ранее сообщалось, что избитый Широковым арбитр не заплатил адвокатам, отказавшись от денег Российского футбольного союза.

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