Суд отложил рассмотрение апелляции по делу Широкова
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, заседание перенесено на 8 февраля.
Отмечается, что это связано с тем, что предусмотренные законодательством сроки извещения не были соблюдены.
Суд признал Широкова виновным в нанесении телесных повреждений Данченкову и обязал его выплатить пострадавшему компенсацию в размере 100 тыс. рублей, а также приговорил к 100 часам обязательных работ.
Ранее сообщалось, что избитый Широковым арбитр не заплатил адвокатам, отказавшись от денег Российского футбольного союза.