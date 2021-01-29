Суд отложил рассмотрение апелляции по делу Широкова

Преображенский суд Москвы отложил рассмотрение апелляции арбитра Никиты Данченкова на приговор избившего его бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, заседание перенесено на 8 февраля.

Отмечается, что это связано с тем, что предусмотренные законодательством сроки извещения не были соблюдены.

Суд признал Широкова виновным в нанесении телесных повреждений Данченкову и обязал его выплатить пострадавшему компенсацию в размере 100 тыс. рублей, а также приговорил к 100 часам обязательных работ.

Ранее сообщалось, что избитый Широковым арбитр не заплатил адвокатам, отказавшись от денег Российского футбольного союза.