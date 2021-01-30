Овечкин возглавил список потенциальных свободных агентов в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял первое место в рейтинге игроков, которые по окончании нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут стать неограниченно свободными агентами.

Список опубликован изданием Sports Illustrated.

На втором месте в данном рейтинге располагается защитник «Каролина Харрикейнз» Дуги Хэмилтон, а на третьем — форвард «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландескуг.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. Действующее соглашение с «Кэпиталз» рассчитано до конца сезона.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» без россиян одолел «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ, хотя уступал со счётом 0:3 по ходу матча.