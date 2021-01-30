«Коламбус» с Гавриковым и Григоренко одолел «Чикаго» в матче НХЛ
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Встреча прошла в Чикаго и завершилась в пользу гостей — 2:1.
В составе «Блю Джекетс» отличились Оливер Бьёркстранд и Эрик Робинсон. У хозяев единственную шайбу забросил Дилан Строум.
Российские игроки «Коламбуса» Михаил Григоренко и Владислав Гавриков не отметились результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» без россиян в составе одолел «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ, хотя уступал со счётом 0:3 по ходу матча.