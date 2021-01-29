Широков считает, что сокращение команд в РПЛ повысит зрелищность чемпионата

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков поддержал идею о сокращении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 12 клубов.

«Я двумя руками за сокращение команд. Нам говорят, что страна большая и надо больше клубов. Но мы видим, что не все клубы справляются с финансовой составляющей. Пожалуй, лучше иметь чуть больше клубов ФНЛ, где меньше затраты. Да, пройдёт от трёх до пяти лет, чтобы всё устаканилось и клубы подравнялись экономически. А 12 обеспеченных команд будут играть между собой. Это лучше, чем мы будем постоянно судачить о «Тамбове». Для чего команда вышла в РПЛ? За два года ни разу не сыграла на своём стадионе, а бюджетные деньги тратятся на то, чтобы арендовать стадионы в других регионах. 12 команд — намного более зрелищный турнир, плюс плей-офф. Это наиболее правильный на сегодня вариант. Зафиксировать его на три года, а дальше уже смотреть: если позволит ситуация вернуться к 14 или 16 командам, то добавить их», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

В настоящее время в РПЛ выступает 16 клубов.

Ранее Широков прокомментировал возможное возвращение Промеса в «Спартак».