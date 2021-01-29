Федун высказался о возможной реформе ЛЧ

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун высказал своё мнение о разработке нового формата Лиги чемпионов.

«Окончательное решение о реформе формата Лиги чемпионов должно приниматься с учётом мнений всех стран — членов УЕФА. Во главу угла должен быть поставлен спортивный принцип отбора участников еврокубка. Не должно быть дискриминации. Иначе богатые клубы станут ещё богаче, а бедные — беднее. А изменения в самой РПЛ должны проходить с учётом внешней конъюнктуры и качественного выступления российских клубов в еврокубках», — цитирует Федуна ТАСС.

По информации СМИ, в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерены реформировать Лигу чемпионов, а также выработать новую систему распределения доходов.

Ранее СМИ сообщили о намерении УЕФА реформировать Лигу чемпионов.