Федун высказался о возможной реформе ЛЧ

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Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун высказал своё мнение о разработке нового формата Лиги чемпионов.
Федун высказался о возможной реформе ЛЧ
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Окончательное решение о реформе формата Лиги чемпионов должно приниматься с учётом мнений всех стран — членов УЕФА. Во главу угла должен быть поставлен спортивный принцип отбора участников еврокубка. Не должно быть дискриминации. Иначе богатые клубы станут ещё богаче, а бедные — беднее. А изменения в самой РПЛ должны проходить с учётом внешней конъюнктуры и качественного выступления российских клубов в еврокубках», — цитирует Федуна ТАСС.

По информации СМИ, в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерены реформировать Лигу чемпионов, а также выработать новую систему распределения доходов.

Ранее СМИ сообщили о намерении УЕФА реформировать Лигу чемпионов.

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