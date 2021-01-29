Федун высказался о возможной реформе ЛЧ
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«Окончательное решение о реформе формата Лиги чемпионов должно приниматься с учётом мнений всех стран — членов УЕФА. Во главу угла должен быть поставлен спортивный принцип отбора участников еврокубка. Не должно быть дискриминации. Иначе богатые клубы станут ещё богаче, а бедные — беднее. А изменения в самой РПЛ должны проходить с учётом внешней конъюнктуры и качественного выступления российских клубов в еврокубках», — цитирует Федуна ТАСС.
По информации СМИ, в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерены реформировать Лигу чемпионов, а также выработать новую систему распределения доходов.
Ранее СМИ сообщили о намерении УЕФА реформировать Лигу чемпионов.