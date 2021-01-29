Матыцин провёл встречу с послом ОАЭ в России

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ Мухаммедом Ахмед Аль-Джабером перспективы двустороннего в отрасли спорта
Матыцин провёл встречу с послом ОАЭ в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба министерства. Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества двух стран в области физической культуры и спорта, а также договорились о проработке вопроса по формированию отдельной рабочей группы по спорту. Помимо этого, речь шла об укреплении контактов между спортивными сообществами обоих стран, развитии университетского спорта, реализации студенческих программ, в том числе по линии Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Олег Матыцин поблагодарил Мухаммеда Ахмед Аль-Джабера за встречу и пожелал ему и его коллегам крепкого здоровья.

Ранее Матыцин отказался комментировать поведение Большунова на этапе КМ в Лахти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить