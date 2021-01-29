Матыцин провёл встречу с послом ОАЭ в России

Министр спорта России Олег Матыцин обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ Мухаммедом Ахмед Аль-Джабером перспективы двустороннего в отрасли спорта

Об этом сообщает пресс-служба министерства. Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества двух стран в области физической культуры и спорта, а также договорились о проработке вопроса по формированию отдельной рабочей группы по спорту. Помимо этого, речь шла об укреплении контактов между спортивными сообществами обоих стран, развитии университетского спорта, реализации студенческих программ, в том числе по линии Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Олег Матыцин поблагодарил Мухаммеда Ахмед Аль-Джабера за встречу и пожелал ему и его коллегам крепкого здоровья.

Ранее Матыцин отказался комментировать поведение Большунова на этапе КМ в Лахти.