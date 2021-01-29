Плющенко рассказал о том, как вице-президент ISU посетил тренировку Косторной

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о том, что вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник посетил тренировку его ученицы Алёны Косторной.
Плющенко рассказал о том, как вице-президент ISU посетил тренировку Косторной
  • Reuters

«В гости и по рабочему визиту в мою академию приезжал Александр Рафаилович Лакерник. Проанализировали программы наших спортсменов в преддверии предстоящих стартов. Разобрали новую произвольную программу Алёны Косторной. Важно, что все остались довольны результатом!» — написал Плющенко в Instagram.

По его словам, Косторная восстанавливается и приходит в оптимальную форму. Он отметил, что тренерам и хореографам интересно искать новые идеи для россиянки.

«Пока всё идёт по плану и в штатном режиме. Все довольны, и Алёна улыбается — это также важно, потому что у неё был сложный период восстановления после болезни, но характер и желание есть. Будем работать и совершенствоваться дальше», — добавил Плющенко.

Косторная перешла в академию Плющенко летом из группы Этери Тутберидзе. 17-летняя спортсменка является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей Гран-при сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что вице-президент ISU Лакерник посетил тренировку Косторной.

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