Вице-президент ISU Лакерник посетил тренировку Косторной

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, что её тренировку посетил вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

«Александр Рафаилович Лакерник посетил мою тренировку. Мы разобрали мою новую произвольную программу. Было важно получить советы от такого профессионала, как он. Также для меня было очень важно, чтобы она нравилась моему хореографу, моим тренерам и, конечно же, мне самой. Надеюсь, вам понравится тоже», — написала Косторная в своём Instagram.

17-летняя фигуристка тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Косторная рассказала о положительном моменте от перехода к Плющенко.