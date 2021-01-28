Вице-президент ISU Лакерник посетил тренировку Косторной

Короткая ссылка
Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, что её тренировку посетил вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.
Вице-президент ISU Лакерник посетил тренировку Косторной
  • РИА Новости

«Александр Рафаилович Лакерник посетил мою тренировку. Мы разобрали мою новую произвольную программу. Было важно получить советы от такого профессионала, как он. Также для меня было очень важно, чтобы она нравилась моему хореографу, моим тренерам и, конечно же, мне самой. Надеюсь, вам понравится тоже», — написала Косторная в своём Instagram.

17-летняя фигуристка тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Косторная рассказала о положительном моменте от перехода к Плющенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить