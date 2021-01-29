Агент рассказал, как Сёмин отказался от трансфера Диего Косты в «Динамо»

Агент Гильерме Рейс рассказал, как в 2006 году в московский футбольный клуб «Динамо» мог перейти бывший нападающий сборной Испании Диего Коста.

По его словам, тогда в клубе были проблемы с деньгами, а также регулярно происходили конфликты между российскими игроками и легионерами.

«Тогда же была очень интересная история. Жорже Мендеш прислал 17-летнего Диего Косту на просмотр в «Динамо». Его выпустили за дубль, и он за десять минут забил три гола. Взяли на сбор в Испанию. Во время матча Сёмин подозвал его: «Давай играть!» А Диего без щитков. Начал их надевать, и Сёмин сказал: «Не надо. Давай другого». Так Диего Коста не стал игроком «Динамо». Думаю, только из-за щитков», — цитирует Рейса «Матч ТВ».

Коста известен по выступлениям за мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси».

Сёмин тренировал московское «Динамо» с 2005 по 2006 год.

Ранее бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о назначении гендиректором столичного «Динамо» Павла Пивоварова.