Геркус оценил назначение Пивоварова гендиректором «Динамо»

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о назначении гендиректором столичного «Динамо» Павла Пивоварова.
Геркус оценил назначение Пивоварова гендиректором «Динамо»
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«У меня самые комплементарные характеристики о Павле. Это топ-менеджер, один из лучших профессионалов, с которыми я сталкивался. У него огромный международный опыт. Редкий случай, когда наш человек востребован в международных органах. Он занимает высокие должности в Европе, которые сохранит, работая в «Динамо», — цитирует Геркуса «РБ-Спорт».

По его мнению, Пивоваров хорошо организует работу. Он отметил, что функционер был связующим звеном между спортивным директором и тренерским штабом в «Зените» и знает, как организована работа с трансферами.

«С точки зрения маркетинга в «Зените» работали другие люди, но он и с этим хорошо знаком. Для «Динамо» Павел Константинович — это укрепление», — добавил Геркус.

Пивоваров до этого работал исполнительным директором петербургского «Зенита». Также он с 2012 года является членом юридического комитета, заместителем палаты по разрешению споров и членом комитета по статусу игроков Российского футбольного союза, а с 2017-го — членом и единоличным судьёй палаты по разрешению споров ФИФА. 

Ранее «Динамо» объявило о смене гендиректора.

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