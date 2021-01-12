«Динамо» объявило о смене гендиректора

Бывший исполнительный директор петербургского «Зенита» Павел Пивоваров назначен генеральным директором московского футбольного клуба «Динамо».

Как сообщает «Динамо» на своём официальном сайте, Пивоваров сменит на посту Юрия Белкина, который стал президентом клуба и сфокусируется на взаимодействии с футбольным сообществом, консультативным советом и обществом «Динамо».

Пивоваров также с 2012 года является членом юридического комитета, заместителем палаты по разрешению споров и членом комитета по статусу игроков Российского футбольного союза, а с 2017-го — членом и единоличным судьёй палаты по разрешению споров ФИФА.

После 19 туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.

Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется футболистом «Бордо» Пабло.