«Динамо» объявило о смене гендиректора
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Как сообщает «Динамо» на своём официальном сайте, Пивоваров сменит на посту Юрия Белкина, который стал президентом клуба и сфокусируется на взаимодействии с футбольным сообществом, консультативным советом и обществом «Динамо».
Пивоваров также с 2012 года является членом юридического комитета, заместителем палаты по разрешению споров и членом комитета по статусу игроков Российского футбольного союза, а с 2017-го — членом и единоличным судьёй палаты по разрешению споров ФИФА.
После 19 туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.
Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется футболистом «Бордо» Пабло.