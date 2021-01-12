«Динамо» объявило о смене гендиректора

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Бывший исполнительный директор петербургского «Зенита» Павел Пивоваров назначен генеральным директором московского футбольного клуба «Динамо».
«Динамо» объявило о смене гендиректора
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

Как сообщает «Динамо» на своём официальном сайте, Пивоваров сменит на посту Юрия Белкина, который стал президентом клуба и сфокусируется на взаимодействии с футбольным сообществом, консультативным советом и обществом «Динамо». 

Пивоваров также с 2012 года является членом юридического комитета, заместителем палаты по разрешению споров и членом комитета по статусу игроков Российского футбольного союза, а с 2017-го — членом и единоличным судьёй палаты по разрешению споров ФИФА. 

После 19 туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.

Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется футболистом «Бордо» Пабло.

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