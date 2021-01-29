Караваев объяснил, почему после гола Сербии опубликовал пост с песней Моргенштерна
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«Гол Сербии выложил под трек Моргенштерна. Это Даша, мой пиар-агент, придумала. Сначала подумал: «Ё-моё, ну какой Моргенштерн?» Потом понял — весь прикол в начале трека, где есть слова «Слава, что ты сделал?». Я Моргенштерна не слушаю, но этот пост был в тему, всем зашло», — цитирует Караваева «Чемпионат».
По его словам, ему спокойнее, когда вокруг него нет ажиотажа. Он отметил, что на первый план должен выходить футбол, а на второй — всё остальное.
Сборная России обыграла Сербию в сентябре 2020 года со счётом 3:1. Одним из голов отметился Караваев.
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