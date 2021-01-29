Оверим ожидает, что бой с Волковым получится интересным

Нидерландский боец смешанного стиля Алистар Оверим поделился мнением о предстоящем поединке с россиянином Александром Волковым.

«Волков хорош во всём. У него поставлены удары как ногами, так и руками, у него есть защита в партере, у него есть и борьба. Я считаю, что он опасен везде. У него есть досягаемость, так что это будет интересная битва. Но чувствую, что готов к ней. Мы провели хорошую работу в лагере. Это будет хороший бой», — цитирует Оверима MMA Junkie.

Поединок между 32-летним Волковым и 40-летним Оверимом состоится на турнире UFC Fight Night 184. Турнир пройдёт 6 февраля в Лас-Вегасе.

В своём последнем поединке, который прошёл на UFC 254 в октябре, Волков нокаутировал американца Уолта Харриса. Для россиянина эта победа стала 32-й при восьми поражениях.

Оверим в сентябре одолел бразильца Аугусто Сакаи на турнире UFC Vegas 9. Всего на счету спортсмена из Нидерландов 47 побед и 18 проигранных боёв.

Ранее Волков заявил, что знает сильные и слабые стороны Оверима.