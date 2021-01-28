Волков: знаю сильные и слабые стороны Оверима

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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в тяжёлом весе, рассказал о плане на бой против голландца Алистара Оверима.
Волков: знаю сильные и слабые стороны Оверима
  • Reuters

«Алистар был одним из моих любимых бойцов, когда я только начинал свою профессиональную карьеру. Конечно, у нас разные стили, однако меня всегда впечатляла его физическая сила, способность наносить точные и сильные удары, а также работа в клинче. В этом смысле я очень хорошо знаю его сильные и слабые стороны. В последнее время он действует, экономя силы, но он всё так же опасен. Маловероятно, что наш поединок продлится пять раундов. Уверен, что я смогу подловить его на ошибке», — приводит слова Волкова MMA Junkie.

Поединок между 32-летним Волковым и 40-летним Оверимом состоится на турнире UFC Fight Night 184. Турнир пройдёт 6 февраля в Лас-Вегасе.

Ранее боец UFC Волков высказался о своём предстоящем поединке.

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