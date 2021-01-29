«Ливерпуль» прервал безвыигрышную серию в АПЛ, победив «Тоттенхэм»

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«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Ливерпуль» прервал безвыигрышную серию в АПЛ, победив «Тоттенхэм»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Ливерпулю» принесли голы Роберто Фирмино, Трента Александера-Арнольда и Садио Мане, отличившихся на четвёртой компенсированной к первому тайму, 47-й и 65-й минутах соответственно.

«Тоттенхэм» ответил голом Пьера-Эмиля Хёйбьерга, забившего на 49-й минуте. На четвёртой минуте встречи «Ливерпулю» забил Сон Хын Мин, однако гол был отменён из-за офсайда, выявленного после просмотра VAR.

«Ливерпуль», прервавший свою пятиматчевую безвыигрышную серию в АПЛ, с 37 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице, «Тоттенхэм» с 33 очками — шестой.

Ранее сообщалось, что МЮ на своём поле проиграл «Шеффилду» в матче АПЛ.

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