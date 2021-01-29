СМИ: Новый сезон РПЛ может стартовать через неделю после Евро-2020

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Российская премьер-лига (РПЛ) представила клубам проекты структуры календаря на сезон-2021/22.
СМИ: Новый сезон РПЛ может стартовать через неделю после Евро-2020
  • РИА Новости

Как сообщает «РБ-Спорт», клубы получили несколько вариантов проекта структуры с указанием ключевых дат и примерной расстановкой туров.

Отмечается, что новый сезон может стартовать матчем за Суперкубок России уже через неделю после финала Евро-2020 — 18 июля, но существует вариант проведения игры 20 февраля.

Старт чемпионата РПЛ может состояться либо 18, либо 25 июля. Завершение осенней части запланировано на 12 или 15 декабря, а возобновление — на 20 или 27 февраля. Окончание сезона может состояться 21 или 22 мая, а матч за Кубок России — 11 или 29 мая.

Ранее Сергей Прядкин заявил, что РПЛ рассматривает несколько вариантов изменения формата турнира.

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