Теннисистка Халеп рассказала, что хочет завоевать медаль на ОИ-2020

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Двукратная победительница турниров Большого шлема румынка Симона Халеп рассказала о целях на сезон 2021 года.
Теннисистка Халеп рассказала, что хочет завоевать медаль на ОИ-2020
  • Reuters

«К целям на сезон можно отнести каждый турнир, на котором я сыграю. Всегда говорила, что для меня важен каждый турнир, я не считаю какие-то соревнования более важными, чем другие. Поэтому, когда я выступаю на турнире, хочу выложиться на 100%», — приводит слова Халеп пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Она отметила, что в нынешних реалиях сложно долгосрочно планировать, потому она намерена сосредоточиться на сегодняшнем дне.

«Главная цель — медаль на Олимпиаде, отправиться туда и быть в состоянии соревноваться на самом высоком уровне. Но для меня каждый турнир — это цель на этот год», — добавила спортсменка.

В активе 29-летней Халеп победы на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, а также на 22 турнирах WTA в одиночном разряде. Она выступала на Олимпиаде 2012 года, где завершила борьбу в первом круге. На Играх-2016 Халеп не выступала.

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