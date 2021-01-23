Веснина рассказала, почему решила вернуться в теннис

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина поделилась ожиданиями от своего возвращения в профессиональный спорт после декретного отпуска.

«Я очень долго не думала о возвращении. Дома было хорошо, да и сейчас тоже, так что казалось, что по путешествиям я не очень-то и соскучилась. Я приостановила карьеру всего пару лет назад, но в туре уже есть новые лица, с которыми я никогда не пересекалась на корте или которых просто их не знаю», — приводит слова Весниной Tennis.

Она отметила, что слова её бывшего тренера Андрея Чеснокова заставили её задуматься о возвращении в спорт.

«Я не могла забыть его слова: «Знаешь, Лен, я закончил выступать в 31 или 32 и очень хотел бы остаться в туре подольше». Он ушёл из спорта из-за серьёзной травмы и сказал мне, что лучше попробовать, чем не сделать этого и потом жалеть. Он был прав. Я не хочу потом грустить или думать, что надо было вернуться раньше, когда будет слишком поздно. Я хочу показать своей дочери мир, показать, чем занимается её мама», — добавила теннисистка.

34-летняя Веснина не играла из-за травм с лета 2018 года и стала мамой в ноябре того же года. 14 июля 2020 года она приняла участие в благотворительном турнире в Москве, впервые выйдя на корт после рождения ребёнка.

В послужном списке Весниной три титула WTA в одиночном разряде и 19 — в парном. В дуэте с Екатериной Макаровой она стала победителем трёх турниров Большого шлема — Уимблдона, «Ролан Гаррос» и US Open.

Ранее сообщалось, что Веснина вернётся в теннис на турнире WTA в Санкт-Петербурге.