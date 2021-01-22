Веснина вернётся в теннис на турнире WTA в Санкт-Петербурге

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Исполнительный директор турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге Наталья Камельзон сообщила, что Елена Веснина намерена принять участие в соревнованиях.
Веснина вернётся в теннис на турнире WTA в Санкт-Петербурге
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Елена Веснина собирается возвращаться в теннис на нашем турнире. Она сыграет в паре с Еленой Звонарёвой», — приводит слова Натальи Камельзон РИА Новости.

Веснина не играла из-за травм с лета 2018 года и стала мамой в ноябре того же года. 14 июля 2020 года она приняла участие в благотворительном турнире в Москве, впервые выйдя на корт после рождения ребёнка.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 15 по 21 марта.

Ранее сообщалось, что сборная России встретится с Аргентиной и Японией на групповом этапе ATP Cup.

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