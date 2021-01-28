Президент «Лиона» призвал сократить количество команд в Лиге 1
- Reuters
«Нам нужны решения, соответствующие предложениям, которые может сделать вещание. Мы понимаем, что сейчас необходимо сократить количество команд в Лиге 1, в том числе потому, что этого требует УЕФА. Мы также знаем, что ассоциация хочет этого из-за большого количества матчей, которые проводят национальные сборные… Это могут быть три лиги по 16 команд или Лига 1 с 16 командами и Лига 2 с двумя группами по 12 команд», — приводит слова Оляса Get French Football News.
В настоящее время в Лиге 1 и Лиге 2 выступают по 20 команд.
Ранее Вячеслав Колосков высказал мнение, что сокращение числа команд в Российской премьер-лиге не поспособствует развитию футбола.