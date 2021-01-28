Теннисистка Осака стала совладельцем женского футбольного клуба в США

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака стала совладельцем американского женского футбольного клуба «Норт Каролина Кураж».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Норт Каролина Кураж» выступает в североамериканской Национальной женской футбольной лиге (NWSL) и является действующим победителем турнира. В активе команды в общей сложности шесть чемпионских титулов.

23-летняя Осака, признанная самой высокооплачиваемой спортсменкой по версии Forbes в 2020 году, занимает третье место в рейтинге WTA. В её активе две победы на US Open и одна — на Australian Open.

Ранее сообщалось, что бывший партнёр Дэвида Бекхэма по МЮ стал главным тренером его клуба в MLS.