Фил Невилл возглавил «Интер Майами»

Бывший главный тренер женской сборной Англии по футболу Фил Невилл возглавил клуб североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) «Интер Майами».

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Подробности соглашения с 43-летним английским специалистом не уточняются.

После завершения карьеры футболиста Невилл работал в тренерском штабе английского «Манчестер Юнайтед», в составе которого играл с владельцем «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом. В сезоне-2015/16 Невилл был ассистентом главного тренера испанской «Валенсии», а с 2018 по 2021 год возглавлял женскую сборную Англии по футболу, которая под его руководством заняла четвёртое место на чемпионате мира 2019 года.

Ранее сообщалось, что Невилл ушёл в оставку с поста главного тренера женской сборной Англии.