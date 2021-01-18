СМИ: Бывший партнёр Бекхэма по МЮ станет главным тренером его клуба в MLS
- Reuters
Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии, отставка Невилла с поста в сборной вступает в силу незамедлительно.
43-летний Невилл работал с женской сборной Англии с 2018 года. Под его руководством команда заняла четвёртое место на чемпионате мира 2019 года.
По информации The Guardian, Невилл продолжит тренерскую карьеру в «Интер Майами», владельцем которого является его бывший одноклубник по МЮ Дэвид Бекхэм.
«Интер Майами», созданный в 2018 году, завершил дебютный регулярный сезон MLS на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
Ранее сообщалось, что Бекхэм потренировался с игроками академии «Интер Майами».