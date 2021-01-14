Бекхэм потренировался с игроками академии «Интер Майами»

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу, владелец клуба североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поучаствовал в тренировке с игроками академии клуба.

«Очень понравилось играть с игроками академии. Напомнило первые дни в «Манчестер Юнайтед». Развитие молодых футболистов очень важно для нашего будущего», — написал 45-летний Бекхэм в своём Instagram.

Бекхэм является основателем и одним из владельцев «Интер Майами», созданного в 2018 году и завершившего дебютный регулярный сезон MLS на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что Месси может продолжить карьеру в MLS.