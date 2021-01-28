Гэтжи заявил, что может покинуть UFC, если Макгрегор получит бой за титул чемпиона

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи считает, что экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор не заслуживает поединка за титул после поражения от Дастина Порье.
Гэтжи заявил, что может покинуть UFC, если Макгрегор получит бой за титул чемпиона
  • Reuters

«Говорят, что Конору могут дать реванш с Порье за чемпионский титул. Если в UFC это сделают, то они идиоты. К Конору постоянно относятся по-особенному, а он не пользуется этими возможностями. Целый турнир под него сделали, чтобы он мог победить. Теперь же он строит из себя Мистера Скромность. Если бы он победил Порье, то вёл бы себя как мразь. Если ему дадут бой за чемпионство, то я начну думать об уходе из UFC. Это бред. Он № 6 в рейтинге, за всю жизнь выиграл в лёгком весе один бой. Он сам выбирает себе противника. Хотел бы и я иметь такую же возможность. Не думаю, что мне дадут подраться с ним», — приводит слова Гэтжи ESPN.

Американец является первым номером рейтинга UFC в лёгком весе. Чемпионом в данном дивизионе является россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Ранее Ян заявил о желании провести бой с экс-чемпионом UFC Диллашоу.

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