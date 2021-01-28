Ян заявил о желании провести бой с экс-чемпионом UFC Диллашоу

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян признался, что хотел бы провести поединок с экс-чемпионом дивизиона Ти Джеем Диллашоу.

«Я бы хотел подраться с Диллашоу. У него имя, плюс я наблюдал за ним, когда сам не был в UFC. Он мне импонировал как боец. И я очень хотел бы с ним подраться. Для меня это был не то чтобы кумир, но я понимал, что он достиг таких высот и правильно себя позиционирует — занимается семьёй, тренируется, показывает хорошие бои. Сейчас я оказался на его месте, он ищет со мной боя. Когда я раньше бросал им вызовы, то они делали вид, что они меня не слышат и не знают, поскольку я был непопулярен. Здесь важно быть медийным, интересным и известным. Я не скажу, что я сейчас такой, но пояс у меня, а это фактор немаловажный. Потому теперь я жду их всех», — сказал Ян в интервью журналисту Дмитрию Смолякову.

6 марта россиянин подерётся с Алджамейном Стерлингом, этот бой возглавит турнир UFC 259.

Ранее чемпион UFC Ян предположил, что бойцовское время Макгрегора уходит.