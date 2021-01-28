Крал: сейчас у «Спартака» нет ни одного предложения по поводу моего трансфера

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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал высказался о своём будущем в московском клубе.
Крал: сейчас у «Спартака» нет ни одного предложения по поводу моего трансфера
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«Для меня главное, что скажет агент. Когда будет реальный вариант, мы с ним поговорим. Но сейчас у «Спартака» нет ни одного предложения по поводу моего трансфера. Потому в данный момент я работаю для «Спартака». Всё может произойти за один день. В то же время, чтобы трансфер состоялся, должно сложиться воедино очень много факторов. Недостаточно просто желания: насколько клуб заинтересован, какая ситуация в команде, есть ли шансы получать игровое время на новом месте, сколько готовы заплатить «Спартаку» и так далее. Не исключён вариант, при котором останусь в «Спартаке» до истечения контракта. Мне надо быть очень осторожным при выборе нового клуба. Даже когда ты думаешь, что всё прекрасно, то зачастую это всё равно лотерея», — приводит слова Крала «Матч ТВ».

Крал перешёл в «Спартак» в 2019 году из пражской «Славии» за €12 млн. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской премьер-лиги чех отдал три результативные передачи. 

Ранее сообщалось, почему возвращение Промеса может помочь «Спартаку» воспрянуть.

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