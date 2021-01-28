Пакьяо утратил интерес к бою с Макгрегором после поражения ирландца от Порье

Короткая ссылка
Экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо утратил интерес к поединку с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конором Макгрегором, после того как тот проиграл нокаутом американцу Дастину Порье.
Пакьяо утратил интерес к бою с Макгрегором после поражения ирландца от Порье
  • Reuters

«К сожалению, это выглядело так, будто Макгрегор смотрел мимо Дастина и получил нокаут. Возможно, он держал в уме бой с Пакьяо. Думаю, сейчас уже нет спроса на этот бой. У Макгрегора есть кое-какие дела, которые ему нужно решить в UFC. Жаль, ведь было бы весело», — цитирует The Sun президента промоутерской компании Мэнни Пакьяо MP Promotions Шона Гиббонса. 

Филиппинский боксёр и ирландский боец намеревались провести поединок по правилам бокса в 2021 году.

Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом на турнире UFC 257.

Ранее сообщалось, как успех Порье повлияет на лёгкий дивизион UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить