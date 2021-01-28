Пакьяо утратил интерес к бою с Макгрегором после поражения ирландца от Порье

Экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо утратил интерес к поединку с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конором Макгрегором, после того как тот проиграл нокаутом американцу Дастину Порье.

«К сожалению, это выглядело так, будто Макгрегор смотрел мимо Дастина и получил нокаут. Возможно, он держал в уме бой с Пакьяо. Думаю, сейчас уже нет спроса на этот бой. У Макгрегора есть кое-какие дела, которые ему нужно решить в UFC. Жаль, ведь было бы весело», — цитирует The Sun президента промоутерской компании Мэнни Пакьяо MP Promotions Шона Гиббонса.

Филиппинский боксёр и ирландский боец намеревались провести поединок по правилам бокса в 2021 году.

Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом на турнире UFC 257.

Ранее сообщалось, как успех Порье повлияет на лёгкий дивизион UFC.