Экс-капитан «Спартака» Тихонов рассказал о несостоявшемся переходе в «Аякс»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, как клуб не захотел отпускать его в амстердамский «Аякс».

«После хет-трика «Виллему» (3:1) у меня было предложение от «Аякса». Я ответил, что ничего не решаю, пускай разбираются с клубом. В «Спартаке» отказали: «Больше сюда не надо звонить». Ну что поделать, так мы работали в 90-х. Наверняка у многих ребят были предложения. Мы ведь столько лет регулярно играли в Лиге чемпионов, но о них нам редко говорили. Никто не хотел нас отпускать. А агентов ни у кого из нас не было. И сам я не хотел уходить, меня всё устраивало в «Спартаке». Да, выигрывали, да, проигрывали, но это мой родной клуб, с 1992 года в нём играл. Уезжать никуда не хотел», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 год.

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