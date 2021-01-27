Гол россиянина Жирова не спас «Зандхаузен» от проигрыша «Дармштадту» в матче второй Бундеслиги
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Встреча, прошедшая в Дармштадте, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Зандхаузен» забил первым. Уже на первой минуте встречи отличился российский защитник Александр Жиров, для которого этот гол стал первым в нынешнем сезоне и четвёртым за время выступлений в клубе.
Победу «Дармштадту» принёс дубль Марвина Мелема, отличившегося на 36-й и 48-й минутах.
«Зандхаузен» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги, набрав 15 очков. «Дармштадт» с 21 очком — 13-й.
Ранее сообщалось, что гол Миранчука принёс «Аталанте» победу над «Лацио» в Кубке Италии.