Гол россиянина Жирова не спас «Зандхаузен» от проигрыша «Дармштадту» в матче второй Бундеслиги

«Зандхаузен» потерпел поражение от «Дармштадта» в матче 18-го тура второй немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Дармштадте, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Зандхаузен» забил первым. Уже на первой минуте встречи отличился российский защитник Александр Жиров, для которого этот гол стал первым в нынешнем сезоне и четвёртым за время выступлений в клубе.

Победу «Дармштадту» принёс дубль Марвина Мелема, отличившегося на 36-й и 48-й минутах.

«Зандхаузен» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги, набрав 15 очков. «Дармштадт» с 21 очком — 13-й.

Ранее сообщалось, что гол Миранчука принёс «Аталанте» победу над «Лацио» в Кубке Италии.