УНИКС одержал третью победу подряд в баскетбольном Еврокубке, обыграв «Морнар»

Казанский УНИКС одержал победу над черногорским «Морнаром» в матче третьего тура второго группового этапа баскетбольного Еврокубка.

Встреча, прошедшая в черногорском Баре, завершилась со счётом 87:78 в пользу гостей.

Самым результативным игроком УНИКСа стал Айзея Канаан, набравший 18 очков. Ещё 14 очков набрал Джордан Морган. Джон Холланд записал в свой актив 13 очков.

В составе «Морнара» 17 очков набрал Айзея Уайтхед.

Для УНИКСа эта победа стала третьей подряд на турнире. В следующем туре казанская команда примет «Монар» на своей площадке.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан» в баскетбольном Еврокубке.