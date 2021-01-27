УНИКС одержал третью победу подряд в баскетбольном Еврокубке, обыграв «Морнар»
Встреча, прошедшая в черногорском Баре, завершилась со счётом 87:78 в пользу гостей.
Самым результативным игроком УНИКСа стал Айзея Канаан, набравший 18 очков. Ещё 14 очков набрал Джордан Морган. Джон Холланд записал в свой актив 13 очков.
В составе «Морнара» 17 очков набрал Айзея Уайтхед.
Для УНИКСа эта победа стала третьей подряд на турнире. В следующем туре казанская команда примет «Монар» на своей площадке.
Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан» в баскетбольном Еврокубке.