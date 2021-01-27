«Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан» в баскетбольном Еврокубке

Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над сербским «Партизаном» в матче третьего тура второго группового этапа баскетбольного Еврокубка.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 74:67 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Локомотива-Кубани» стал Уилл Каммингс, набравший 15 очков. Ещё 14 очков — в активе Джордана Кроуфорда.

В составе «Партизана» 15 очков набрал Новица Величкович.

В следующем туре краснодарская команда сыграет с «Партизаном» в Белграде.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Барселоне» в баскетбольной Евролиге.