«Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан» в баскетбольном Еврокубке

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Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над сербским «Партизаном» в матче третьего тура второго группового этапа баскетбольного Еврокубка.
«Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан» в баскетбольном Еврокубке
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Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 74:67 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Локомотива-Кубани» стал Уилл Каммингс, набравший 15 очков. Ещё 14 очков — в активе Джордана Кроуфорда.

В составе «Партизана» 15 очков набрал Новица Величкович.

В следующем туре краснодарская команда сыграет с «Партизаном» в Белграде.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Барселоне» в баскетбольной Евролиге.

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